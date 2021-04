Zaki, ora il governo si muove. Il sottosegretario Della Vedova: «Avvieremo verifiche per il conferimento della cittadinanza» (Di sabato 17 aprile 2021) Il governo si muoverà sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. A dirlo è il sottosegretario agli Esteri, Benedetto della Vedova, dopo le polemiche delle ultime ore. Venerdì 9 aprile il Senato ha approvato una mozione per la concessione della cittadinanza allo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto da più di un anno al Cairo. Ieri in conferenza stampa Mario Draghi, però, ha detto che il governo non è coinvolto, parlando invece di una sola iniziativa parlamentare. Critiche sono arrivate da più forze politiche. E anche da Amnesty International Italia che ha commentato le parole di Draghi parlando di «un brutto segnale». «Parere favorevole dal ... Leggi su open.online (Di sabato 17 aprile 2021) Ilsirà sullaitaliana a Patrick. A dirlo è ilagli Esteri, Benedetto, dopo le polemiche delle ultime ore. Venerdì 9 aprile il Senato ha approvato una mozione per la concessioneallo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto da più di un anno al Cairo. Ieri in conferenza stampa Mario Draghi, però, ha detto che ilnon è coinvolto, parlando invece di una sola iniziativa parlamentare. Critiche sono arrivate da più forze politiche. E anche da Amnesty International Italia che ha commentato le parole di Draghi parlando di «un brutto segnale». «Parere favorevole dal ...

