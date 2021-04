Zaki, ora il governo si muove: «Avanti sulla cittadinanza» (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo la gaffe del premier Draghi, ieri qualcosa si è mosso sulla vicenda di Patrick Zaki. A palazzo Chigi hanno riconsiderato la posizione di distanza presa venerdì, e dato mandato al sottosegretario agli Esteri (con delega ai diritti umani) Benedetto Della Vedova di dare un segnale: «Il governo darà seguito all’impegno preso in Parlamento, avviando le verifiche necessarie per il conferimento della cittadinanza a Patrick Zaki». Tradotto, la settimana prossima Della Vedova contatterà il Viminale per dare il via all’iter, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo la gaffe del premier Draghi, ieri qualcosa si è mossovicenda di Patrick. A palazzo Chigi hanno riconsiderato la posizione di distanza presa venerdì, e dato mandato al sottosegretario agli Esteri (con delega ai diritti umani) Benedetto Della Vedova di dare un segnale: «Ildarà seguito all’impegno preso in Parlamento, avviando le verifiche necessarie per il conferimento dellaa Patrick». Tradotto, la settimana prossima Della Vedova contatterà il Viminale per dare il via all’iter, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

