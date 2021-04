Zaki, Letta: 'Il governo dia seguito alla richiesta della cittadinanza' (Di sabato 17 aprile 2021) Sul tema della cittadinanza italiana a Patrick Zaki 'il Parlamento ha dato un gesto importante con l'unanimità. Ora chiediamo al governo di dare seguito a questa decisione'. Lo ha dichiarato il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 aprile 2021) Sul temaitaliana a Patrick'il Parlamento ha dato un gesto importante con l'unanimità. Ora chiediamo aldi darea questa decisione'. Lo ha dichiarato il ...

Advertising

messveneto : Letta: “Su Zaki il governo dia seguito a richiesta di cittadinanza. Primarie utili ai territori”: Il segretario Pd… - EnricaGaletti : RT @AlessandraOdri: Letta non si è mai interessato ai problemi degli italiani. Le sue priorità sono lo ius soli e il conferimento della cit… - soho1999 : @gasparripdl @forza_italia #Letta un uomo pericoloso per l'Italia (e non per #Zaki) - MediasetTgcom24 : Zaki, Letta: 'Il governo dia seguito alla richiesta della cittadinanza' #Pd - TV7Benevento : Egitto: Letta, 'chiediamo a governo di dare seguito a richiesta cittadinanza Zaki'... -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki Letta Zaki, Letta: 'Il governo dia seguito alla richiesta della cittadinanza' ...italiana a Patrick Zaki 'il Parlamento ha dato un gesto importante con l'unanimità. Ora chiediamo al governo di dare seguito a questa decisione'. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, ...

Cuppi (Pd): 'Elezioni a Bologna? Renzi usa le donne come fossero bandiere' ... come quella per Patrick Zaki e quella sul progetto di legge Zan contro ogni forma di ... Letta auspica che il prossimo segretario del Pd sia una donna. Perché è importante avere donne ai vertici? In un'...

Letta: “Su Zaki il governo dia seguito a richiesta di cittadinanza. Primarie utili ai territori” Il segretario Pd parla all’assemblea degli iscritti: «Il partito è vivo, le elezioni si vincono se abbiamo i militanti che convicono gli italiani» ...

Egitto: Letta, 'chiediamo a governo di dare seguito a richiesta cittadinanza Zaki' Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sono soddisfatto del gesto importante del Parlamento con il voto all'unanimità sulla cittadinanza per Patrick Zaki e noi chiediamo al governo di dare seguito a quella deci ...

...italiana a Patrick'il Parlamento ha dato un gesto importante con l'unanimità. Ora chiediamo al governo di dare seguito a questa decisione'. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico, ...... come quella per Patricke quella sul progetto di legge Zan contro ogni forma di ...auspica che il prossimo segretario del Pd sia una donna. Perché è importante avere donne ai vertici? In un'...Il segretario Pd parla all’assemblea degli iscritti: «Il partito è vivo, le elezioni si vincono se abbiamo i militanti che convicono gli italiani» ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Sono soddisfatto del gesto importante del Parlamento con il voto all'unanimità sulla cittadinanza per Patrick Zaki e noi chiediamo al governo di dare seguito a quella deci ...