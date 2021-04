Wta Stoccarda 2021: Martina Caregaro esce di scena nelle qualificazioni (Di sabato 17 aprile 2021) Martina Caregaro è uscita di scena al debutto nelle qualificazioni del “Porsche Tennis Grand Prix”, torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari di scena sulla terra rossa indoor di Stoccarda (Germania). La 28enne di Aosta, numero 303 del ranking, ha ceduto il passo alla 30enne Mona Barthel, numero 184 nel ranking WTA. La tedesca, settima testa di serie del seeding cadetto, si è imposta 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021)è uscita dial debuttodel “Porsche Tennis Grand Prix”, torneo WTA 500 con un montepremi di 565.530 dollari disulla terra rossa indoor di(Germania). La 28enne di Aosta, numero 303 del ranking, ha ceduto il passo alla 30enne Mona Barthel, numero 184 nel ranking WTA. La tedesca, settima testa di serie del seeding cadetto, si è imposta 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco. SportFace.

