Wolfsburg-Bayern Monaco | Flick | “Mostrato grande mentalità Non facile reagire dopo l’eliminazione”

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilè uscito dalla Champions Leagueil doppio confronto con il Psg.VIDEO Bundesliga, ilritrova il successo contro il. Le immaginiNonostante l'uscita prematura dalla massima competizione europea, la squadra bavarese rimane una delle più preparate sul panorama calcistico mondiale. Nella giornata odierna ilè tornato al successo battendo ilfuori casa per 3-2. Al termine del match il tecnico dei campioni d'Europa uscenti ha parlato della vittoria appena ottenuta.Hans-Dieter, che ha annunciato negli scorsi giorni l'addio a fine stagione, è soddisfatto per la reazione dei suoi ragazzil'eliminazione in Champions: "la partita di ...

... ilMonaco risponde con il futuro. Dopo la deludente eliminazione ai quarti di Champions League (contro il Psg) i bavaresi reagiscono vincendo 3 - 2 in casa delterzo grazie alla ...La sintesi della vittoria per 3 - 2 delMonaco sul campo del: doppietta del classe 2003 Musiala e gol di Choupo - Moting per i bavaresi, Weghorst e Philipp per i padroni di casa.È il Chelsea la prima finalista di Fa Cup. La squadra di Tuchel batte 1-0 il Manchester City e aspetta domani di conoscere l'avversaria: l'altra semifinale sarà tra Leicester ...Il Bayern Monaco ha praticamente chiuso la Bundesliga, con la vittoria per 3-2 sul campo del Wolfsburg, che permette ai campioni in carica di volare a +7 sul Lipsia. Ma la notizia è un'altra: Hansi ...