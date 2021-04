William e Harry, separati anche al funerale del nonno: i dettagli della cerimonia (Di sabato 17 aprile 2021) William e Harry, non saranno vicini durante la celebrazione del funerale del nonno Filippo D’Edimburgo. A deciderlo sarebbe stata la Regina Elisabetta in persona. Ecco tutti i dettagli. La lontananza tra i principi William ed Harry è sempre più marcata. Dopo le innumerevoli indiscrezioni e qualche conferma sul rapporto conflittuale tra i due fratelli la certezza L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 aprile 2021), non saranno vicini durante la celebrazione deldelFilippo D’Edimburgo. A deciderlo sarebbe stata la Regina Elisabetta in persona. Ecco tutti i. La lontananza tra i principiedè sempre più marcata. Dopo le innumerevoli indiscrezioni e qualche conferma sul rapporto conflittuale tra i due fratelli la certezza L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Italia : È il giorno dei funerali di Filippo. Va in scena 'The Crown' - angymiyy : RT @Epnoveotto: il cugino tra william ed harry mi fa tristezza #yenidenbulusacagiz - fabianadagosti4 : RT @Epnoveotto: il cugino tra william ed harry mi fa tristezza #yenidenbulusacagiz - DarcyloveLizzy : Io ho realizzato solo ora che durante questo funerale si rincontreranno pure Harry e William #PrincePhilipfuneral - sca_moni : Il cugino fatto mettere in mezzo tra Harry e William per evitare le mani in faccia. ?????????????? #PrincePhilipfuneral -