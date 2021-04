Webcam Live Cerreto Laghi (RE) – veduta Piste da Sci e Piazzale del Lago (Di sabato 17 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vdK4lu3fMes La Webcam riprende la stazione sciistica di Cerreto Laghi, nel comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia. Ci troviamo ad un'altitudine di 1350 metri sul Livello del mare. La vista è in direzione ovest/sud-ovest e sullo sfondo sono visibili le Piste da sci, mentre al centro dell'immagine in alto è distinguibile il Monte "La Nuda" (1893 metri sul Livello del mare). Anche questo servizio è offerto da Paesaggi Digitali. Da qui potrete osservare le nevicate estive, immaginare d'essere lassù al fresco durante le calde giornate d'estate, quando ogni tanto scoppia un temporale.L'articolo proviene da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di sabato 17 aprile 2021) https://www.youtube.com/watch?v=vdK4lu3fMes Lariprende la stazione sciistica di, nel comune di Ventasso in provincia di Reggio Emilia. Ci troviamo ad un'altitudine di 1350 metri sulllo del mare. La vista è in direzione ovest/sud-ovest e sullo sfondo sono visibili leda sci, mentre al centro dell'immagine in alto è distinguibile il Monte "La Nuda" (1893 metri sulllo del mare). Anche questo servizio è offerto da Paesaggi Digitali. Da qui potrete osservare le nevicate estive, immaginare d'essere lassù al fresco durante le calde giornate d'estate, quando ogni tanto scoppia un temporale.L'articolo proviene da Meteo Giornale.

