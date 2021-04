Volkswagen ID 6 - Sette posti solo per la Cina

(Di sabato 17 aprile 2021) Più spazio, più potenza e più autonomia: con la nuova ID.6 lapunta a migliorare sotto ogni aspetto la sua offerta elettrica, innalzando i limiti della piattaforma Meb. Pensato esclusivamente per la, il terzo modello della famiglia ID può ospitare fino apasseggeri e promette un'autonomia massima di 588 km, calcolata secondo il ciclo Nedc locale. Svelata al Salone di Shanghai, la Suv sarà proposta in due versioni, entrambe prodotte in: quella con dettagli d'ispirazione off-road, la ID.6 Crozz, verrà assemblata nello stabilimento di Anting, mentre la più sportiva ID.6 X nascerà a Foshan, uno dei poli industriali del sud del Paese, a un centinaio di chilometri da Macao, Hong Kong e Shenzen. Inizia la regionalizzazione. Nuovo tassello della strategia d'elettrificazione del gruppo ...

