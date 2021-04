Vlahovic, tutti lo vogliono qualcuno lo piglia (Di sabato 17 aprile 2021) Dirigenti di grandi club italiani che confessano di non avere, al momento, "neppure i soldi per un gelato". Sogni (trattative) di carta e in rete che si infrangono alla prima verifica diretta. It's ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 aprile 2021) Dirigenti di grandi club italiani che confessano di non avere, al momento, "neppure i soldi per un gelato". Sogni (trattative) di carta e in rete che si infrangono alla prima verifica diretta. It's ...

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic tutti Vlahovic, tutti lo vogliono qualcuno lo piglia Dirigenti di grandi club italiani che confessano di non avere, al momento, "neppure i soldi per un gelato". Sogni (trattative) di carta e in rete che si infrangono alla prima verifica diretta. It's ...

Da Zaniolo a Vlahovic, il piano di Tiago Pinto Non è una missione semplice quella affidata dai Friedkin a Tiago Pinto, in un mercato dove tutti vogliono vendere e pochi comprare, come riporta Il Tempo .

Super Vlahovic: numeri simili a quelli di Ronaldo il Fenomeno Tuttosport scrive di Dusan Vlahovic che, contro il Sassuolo farà coppia con Ribery. Dal rigore contro i neroverdi all'andata ha segnato 14 gol nelle ultime 19 partite. Nella storia della Serie A - scr ...

Roma-Dzeko: sarà addio. Vlahovic più di Belotti, ma spunta Muriel… AS ROMA CALCIOMERCATO - Edin Dzeko e Paulo Fonseca accomunati da un destino: quello di lasciare la Roma a fine stagione. Ma se per l'allenatore a Trigoria sembrano decisi a puntare su Sarri, per il r ...

