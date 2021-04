Vincolo quinquennale | Verducci PD | “Assegnazione provvisoria e 50% dei posti vacanti per superarlo” Emendamenti al Decreto sostegni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vincolo quinquennale

'Non è detto che tutti coloro i quali hanno fatto domanda abbiano effettivamente diritto al trasferimento, per effetto dela rimanere nella sede di prima assunzione - commenta ...In particolare sono stati dichiarati inammissibili dalla maggioranza, gli emendamenti concernenti la mobilità straordinaria dei docenti e ildei neo immessi in ruolo, che ...“Anche riguardo alla Scuola, Fratelli d’Italia ha presentato in quest’ultimo periodo delle opportune proposte, scartate purtroppo dall’attuale governo. In ...L’allarme dei sindacati: «Va riconfermato l’organico Covid» Anp: «Il rischio è di non coprire tutte le cattedre a settembre» ...