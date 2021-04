VIDEO MotoGP, la sportività di Fabio Quartararo: “Oggi la pole position la meritava Francesco Bagnaia” (Di sabato 17 aprile 2021) Fabio Quartararo approfitta della doppia penalizzazione (due giri cancellati) di Francesco “Pecco” Bagnaia nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 di MotoGP e rimane in vetta alla classifica generale, gettando solide basi in vista della gara di domani, che scatterà alle ore 14.00. Il nostro alfiere aveva letteralmente impressionato con il tempo di 1:38.494 andando a rifilare 368 millesimi a Fabio Quartararo che, come detto, rimane in pole position. Il francese sa che questo risultato non rispecchia l’andamento di quanto visto nella Q2, e lo ammette ai microfoni di Sky: “Non sono io in pole position. La prima posizione di queste qualifiche è tutta di Francesco ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021)approfitta della doppia penalizzazione (due giri cancellati) di“Pecco”nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2021 die rimane in vetta alla classifica generale, gettando solide basi in vista della gara di domani, che scatterà alle ore 14.00. Il nostro alfiere aveva letteralmente impressionato con il tempo di 1:38.494 andando a rifilare 368 millesimi ache, come detto, rimane in. Il francese sa che questo risultato non rispecchia l’andamento di quanto visto nella Q2, e lo ammette ai microfoni di Sky: “Non sono io in. La prima posizione di queste qualifiche è tutta di...

