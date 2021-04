VIDEO Moto3, GP Portogallo: highlights delle qualifiche (Di sabato 17 aprile 2021) Festa italiana al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo per quanto riguarda la Moto3. Le giovani stelle del Motomondiale ci hanno regalato molte emozioni tra i sali e scendi di Portimao, circuito che ospita il terzo atto della stagione dopo il doubleheader al Losail International Circuit. Andrea Migno, alfiere di casa Snipers, conquista la prima in carriera nella regione dell’Algarve con il tempo di 1.47.423. Secondo posto sulla griglia di partenza per Dennis Foggia (Leopard) davanti allo spagnolo Sergio Garcia. Il pilota di casa Aspar chiude la prima fila grazie alla sanzione di Jeremy Alcoba (Gresini). Ricordiamo che quest’ultimo, in seguito alla discussione con l’inglese John McPhee (Sprinta) a Doha, dovrà scatterà dalla pit lane. Deludente Q2 per Pedro Acosta e Jaume Masià. I due iberici di KTM ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Festa italiana al terminedel Gran Premio delper quanto riguarda la. Le giovani stelle del Motomondiale ci hanno regalato molte emozioni tra i sali e scendi di Portimao, circuito che ospita il terzo atto della stagione dopo il doubleheader al Losail International Circuit. Andrea Migno, alfiere di casa Snipers, conquista la prima in carriera nella regione dell’Algarve con il tempo di 1.47.423. Secondo posto sulla griglia di partenza per Dennis Foggia (Leopard) davanti allo spagnolo Sergio Garcia. Il pilota di casa Aspar chiude la prima fila grazie alla sanzione di Jeremy Alcoba (Gresini). Ricordiamo che quest’ultimo, in seguito alla discussione con l’inglese John McPhee (Sprinta) a Doha, dovrà scatterà dalla pit lane. Deludente Q2 per Pedro Acosta e Jaume Masià. I due iberici di KTM ...

