VIDEO F1, le novità della Ferrari a Imola: fondo, ala posteriore e carico aerodinamico (Di sabato 17 aprile 2021) La Ferrari ha portato alcune novità interessanti in occasione del GP di Imola 2021, seconda tappa del Mondiale F1. I tecnici del Cavallino Rampante hanno puntato su un’ala posteriore con il profilo principale a cucchiaio per ridurre la resistenza aerodinamica della monoposto. Tuttavia, per garantire anche il necessario carico aerodinamico, si è pensato di dotare questa soluzione di un flap mobile con una corda maggiore di quella vista in Bahrain. La Rossa ha testato anche un fondo che rinuncia a una parte di superficie concessa dal regolamento per avere un taglio che non sia diagonale, ma rettangolare. Di seguito il VIDEO delle novità portate dalla Ferrari a ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Laha portato alcuneinteressanti in occasione del GP di2021, seconda tappa del Mondiale F1. I tecnici del Cavallino Rampante hanno puntato su un’alacon il profilo principale a cucchiaio per ridurre la resistenza aerodinamicamonoposto. Tuttavia, per garantire anche il necessario, si è pensato di dotare questa soluzione di un flap mobile con una corda maggiore di quella vista in Bahrain. La Rossa ha testato anche unche rinuncia a una parte di superficie concessa dal regolamento per avere un taglio che non sia diagonale, ma rettangolare. Di seguito ildelleportate dallaa ...

