VIDEO – Conte sogna Koulibaly: "Uno dei migliori, lo volevo al Chelsea" (Di sabato 17 aprile 2021) Napoli-Inter per Antonio Conte sarà anche l'occasione per ammirare da vicino uno dei suoi pallini: Kalidou Koulibaly. Il difensore Senegalese poteva essere un giocatore di Conte. A svelarlo, durante la conferenza della vigilia, è stato lo stesso tecnico dell'Inter. Il difensore del Napoli infatti è molto stimato da Conte, che quando allenava il Chelsea avrebbe cercato di portarlo a Londra, evidentemente senza troppa fortuna. "Per me Koulibaly è tra i due difensori più forti al mondo. E' veramente molto ma molto forte. Io al Chelsea lo volevo prendere. Ed è cresciuto ancora. Non c'è da presentare Koulibaly a Romelu (Lukaku). Lo conosce ma anche Romelu è cresciuto tanto". Una vera e propria dichiarazione d'amore insomma, che dall'altro ...

