Vettel ironizza sullo spumante Ferrari. Le dichiarazioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vettel ironizza

Webmagazine24

... è stato chiamato dalla Ferrari dopo ha preso il posto di Sebastianvolato Oltremanica per ..." È complicato perché sono già stato in Renault ma non ho vinto i due campionati del mondo -...... è stato chiamato dalla Ferrari dopo ha preso il posto di Sebastianvolato Oltremanica per ..." È complicato perché sono già stato in Renault ma non ho vinto i due campionati del mondo -...Vettel ironizza sullo spumante Ferrari. Il siparietto si verifica durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Premio di Imola. Infatti, alla fine del ...Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto aggiornata senza alcuna periodicità. In linea con quanto detto non può considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 de ...