Verso il ritorno dei tifosi allo stadio: le tre partite dell’Inter a San Siro in cui potrebbe esserci pubblico (Di sabato 17 aprile 2021) Apertura del Governo sul ritorno dei tifosi allo stadio Dopo il via libera alla presenza del 25% di pubblico per le partite degli Europei in programma allo stadio Olimpico di Roma a giugno, il Governo ha aperto alla possibilità del ritorno dei tifosi sugli spalti (1000 per gli impianti all’aperto e 500 al chiuso). La decisione, ancora da ufficializzare, vede una condizione necessaria: ovvero che la regione dove si svolge l’evento sia in zona gialla e, quindi per quanto riguarda l’Inter la Lombardia. Qualora questa condizione fosse rispettata allora la squadra di Conte potrebbe giocare tre partite con una parte di tifosi sugli spalti di San ... Leggi su intermagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Apertura del Governo suldeiDopo il via libera alla presenza del 25% diper ledegli Europei in programmaOlimpico di Roma a giugno, il Governo ha aperto alla possibilità deldeisugli spalti (1000 per gli impianti all’aperto e 500 al chiuso). La decisione, ancora da ufficializzare, vede una condizione necessaria: ovvero che la regione dove si svolge l’evento sia in zona gialla e, quindi per quanto riguarda l’Inter la Lombardia. Qualora questa condizione fosse rispettatara la squadra di Contegiocare trecon una parte disugli spalti di San ...

Advertising

orsovolante : @FMossotto @disinformatico Ora non ho presente tutto il profilo di missione ma una volta in orbita alta non serve m… - lavocedigenova : Covid, Sottosegretario Costa: 'Dal 26 aprile l'Italia riparte: un decisivo nuovo passo verso il ritorno alla normal… - tabellamercatob : Oggi 15^ ritorno #SerieB Oggi otto gare Convocati e ultimi undici schierati/3 Alle 14.00 #SalernitanaVenezia… - savonanews : Covid, Sottosegretario Costa: 'Dal 26 aprile l'Italia riparte: un decisivo nuovo passo verso il ritorno alla normal… - LadyTaty81 : RT @SinistraProgre1: Quando verso la metà di maggio ci sarà la presumibile impennata di contagi ed il ritorno alle zone rosse, con chi ce l… -