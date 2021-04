Versace | apre a Milano il nuovo flagship dedicato alla linea Home

(Di sabato 17 aprile 2021) E’ di pochissimi giorni fa l’inaugurazione unstore e showroom in via Durini 11, adella Moison. Aperto in collaborazione con Interni Spa, la boutique si estende su oltre 500 metri quadrati; dove sono presenti le proposteprodotte e distribuite in partnership con Lifestyle Design. Gli spazi interni della boutiqueLa boutiqueè strutturata come fosse una vera e propria residenza, con un atrio, una sala da pranzo, lunghi corridoi e una suite padronale composta da camera da letto e salotto. Lo spazio esterno siin un giardino ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Versace apre

Metropolitan Magazine Italia

... Carmelo, l'assessora ed il dirigente alla Mobilità del Comune di Reggio Calabria , ...come " un traguardo storico ed unico che andrebbe sottolineato in maniera ancora più importante e che...... Carmelo, l'assessora ed il dirigente alla Mobilità del Comune di Reggio Calabria, ...come "un traguardo storico ed unico che andrebbe sottolineato in maniera ancora più importante e che...E' di pochissimi giorni fa l'inaugurazione un nuovo flagship store e showroom in via Durini 11, a Milano della Moison Versace linea Home.Versace Home ha inaugurato il 15 aprile il suo primo flagship a livello mondiale. Lo store di oltre 500 metri quadri, che include anche lo showroom, sorge in via Durini 11, nel cuore della design str ...