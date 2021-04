Verissimo Anticipazioni | Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano tra gli Ospiti della Puntata

(Di sabato 17 aprile 2021) Scopriamo insieme lee glinuovadi, in onda sabato 17 aprile su Canale5.

Advertising

TvCircle1 : È tempo di anticipazioni: 17/04 – da #TvTalk a #Verissimo e tutti gli altri ospiti del #Sabato Televisivo! - CorriereCitta : Anticipazioni Verissimo, oggi in tv: chi sono gli ospiti di sabato 17 aprile 2021 #Verissimo #verissimo #Amici20 - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni puntata 17 aprile: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin - infoitcultura : Verissimo, anticipazioni: Enula e altri protagonisti di Amici - zazoomblog : Verissimo anticipazioni: Enula e altri protagonisti di Amici - #Verissimo #anticipazioni: #Enula -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Anticipazioni

Mediaset Play

Alle 17.00, invece, su Canale 5 andrà in ondacon Silvia Toffanin pronta ad accogliere in ... Serale Amici 2021,17 aprile: ecco chi è stato eliminato Stando alle...ARTICOLO - Amici20,quinta puntata: al ballottaggio finale canto contro ballo ARTICOLO - Amici20, Enula si racconta a: "È stato bellissimo, porterò tutto con me" La sua ...Uno dei protagonisti di Amici 20, Tommaso Stanzani, è sicuramente il beniamino del pubblico. Ecco cosa potrebbe accadere ben presto ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv). Infine, ospite del programma, l’amata conduttrice Maurisa Laurito. Anticipazioni Verissimo. Quest’oggi, dalle ore 17.