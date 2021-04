Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito (Di sabato 17 aprile 2021) Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa fuori controllo sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Unadel Suem118 in servizio a, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa fuori controllo sul ...

Advertising

RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito A bordo solo personale, probabile avaria me… - nuova_venezia : La notizia della tragedia capitata a Matteo Niero ha fatto in fretta il giro di Zianigo, frazione di Mirano dove l’… - nuova_venezia : La piccola di appena 5 anni ha fatto un volo di parecchi metri ma secondo alcuni testimoni non ha perso conoscenza.… - LuceverdeMilano : ??#Milano #incidente - A4 Tratto Urbano ?code tra Nodo di Pero e Viale Certosa > Venezia #Luceverde #Lombardia - tgvenetonews : Tragico incidente in A4 tra Cessalto e San Stino di Livenza. Automobilista muore schiacciato tra due camion… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia incidente Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al ...La Direzione del Suem118 ha avviato le verifiche sull'incidente,...

Tragedia sfiorata a Favaro Veneto: bimba precipita nel vano ascensore di un ipermercato e ne esce illesa ... quasi un miracolo, quello accaduto ieri pomeriggio a Favaro Veneto, in provincia di Venezia. Poco ... Sul luogo dell'incidente sono immediatamente giunte 2 squadre dei vigili del fuoco di Mestre e del ...

Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito - Cronaca Agenzia ANSA Idroambulanza fuori controllo finisce sul pontile, nessun ferito, colpita una barca VENEZIA - Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la ...

Venezia: incidente per idroambulanza, nessun ferito Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa fuori controllo sul c ...

Una idroambulanza del Suem118 in servizio a, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al ...La Direzione del Suem118 ha avviato le verifiche sull',...... quasi un miracolo, quello accaduto ieri pomeriggio a Favaro Veneto, in provincia di. Poco ... Sul luogo dell'sono immediatamente giunte 2 squadre dei vigili del fuoco di Mestre e del ...VENEZIA - Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la ...Una idroambulanza del Suem118 in servizio a Venezia, in fase di manovra nello spazio acqueo antistante l'Ospedale Civile, è sfuggita al controllo del pilota e ha fermato la corsa fuori controllo sul c ...