Vangelo del giorno | Giovanni 6 | 16-21 – Audio e commento Papa Francesco

(Di sabato 17 aprile 2021) Lo spunto deldel17 Aprile 2021, Sabato: “Sono io, non abbiate paura! Allora vollero prenderlo sulla barca , e subito la barca toccò la riva“. II Settimana di Pasqua – II Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo6,16-21 Venuta la sera, i suoi discepoli di Gesù scesero al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

... la sensibilità ecclesiale e culturale che distingue il loro lavoro promettono uno spazio dove leggere il presente e immaginare l'avvenire teologico, nonostante tutto, con la gioia", ...Lui che era sempre fedele all'eucarestia domenicale ci aiuti a comprendere meglio le parole", ha esordito don Paolo Banfi , all'iniziorito funebre, ricordando poi che "ora il nostro ...A volte Gesù si presenta con forti tempeste: è arrivato a sconvolgerci la vita, non ad appiattirla. Eppure, in quella tempesta lui c'è ...Dal Vangelo di oggi 17 Aprile 2021: "Sono io, non abbiate paura! Allora vollero prenderlo sulla barca , e subito la barca toccò la riva".