Vangelo del giorno e parola del giorno | sabato 17 Aprile 2021

Leggi su zon

(Di sabato 17 aprile 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel17LETTURA DELDagli Atti degli ApostoliAt 6,1-7 In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell’assistenza quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte ladi Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della». Piacque ...