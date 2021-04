Vaccino Moderna in Italia, in arrivo oltre 400mila dosi: bugiardino (Di sabato 17 aprile 2021) Vaccino Moderna in Italia, sono oltre 400.000 le dosi in arrivo previste nella serata di oggi all’hub nazionale vaccini della Difesa situato all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani. Ne dà notizia l’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Ma quali sono le caratteristiche del prodotto? Dal bugiardino passando per le dosi necessarie, chi lo produce fino agli effetti collaterali e al consenso informato da firmare, ecco tutte le ultime informazioni disponibili rese note dal ministero della Salute e aggiornate al 31 marzo 2021. Il ‘COVID-19 Vaccine Moderna’ è prodotto da Moderna Biotech, azienda statunitense che opera nel ... Leggi su italiasera (Di sabato 17 aprile 2021)in, sono400.000 leinpreviste nella serata di oggi all’hub nazionale vaccini della Difesa situato all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani. Ne dà notizia l’ufficio del commissario straordinario per l’emergenza coronavirus. Ma quali sono le caratteristiche del prodotto? Dalpassando per lenecessarie, chi lo produce fino agli effetti collaterali e al consenso informato da firmare, ecco tutte le ultime informazioni disponibili rese note dal ministero della Salute e aggiornate al 31 marzo 2021. Il ‘COVID-19 Vaccine’ è prodotto daBiotech, azienda statunitense che opera nel ...

Advertising

SkyTG24 : Vaccini, in serata oltre 400mila dosi di Moderna a Pratica di Mare - MediasetTgcom24 : Covid, in arrivo in Italia oltre 400mila dosi del vaccino Moderna #vaccini - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - se la variante sudafricana dovesse darci fastidio, è probabile che una somministrazione di un richi… - lpasquarelli010 : RT @M49liberorso: +++ Le vaccinazioni vanno così a rilento che il Vaccino Moderna è diventato Vintage +++ #16aprile - Mania48Mania53 : RT @Michele_Arnese: Ricercatori Oxford, partner di Astrazeneca, sostengono in uno studio che il numero di persone che hanno riportato casi… -