Vaccino, ieri il record di somministrazioni: effettuate 347.279 iniezioni

ROMA – Ieri si è registrato il record di 347.279 somministrazioni di vaccini in tutta Italia. Lo fa sapere l'ufficio stampa del generale Francesco Figliuolo.

