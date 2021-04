Vaccino Astrazeneca sospeso per militari e forze dell'ordine: cosa è successo (Di sabato 17 aprile 2021) Astrazeneca, arriva lo stop per forze dell'ordine e militari . Questa l'ultima news che riguarda il Vaccino anti covid in Italia contenuta in una comunicazione interna che spiega come dal 15 aprile ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021), arriva lo stop per. Questa l'ultima news che riguarda ilanti covid in Italia contenuta in una comunicazione interna che spiega come dal 15 aprile ...

Bollettino vaccini covid oggi 17 aprile/ 14.6 milioni di dosi inoculate, 4.3 immuni ... 1.3 milioni di Moderna, e 4.1 di Vaxzevria (AstraZeneca). Terza dose obbligatoria? Fauci "allunga protezione"/ Rezza "valutare quale vaccino" Le donne vaccinate sono 8.5 milioni, mentre gli uomini ...

L'immunologo Silvestri gela Roberto Speranza, il vaccino italiano parte male? Il vaccino italiano non piace a tutti. Guido Silvestri, immunologo della Emory University di Atlanta, boccia la scelta del Governo di investire sul ...

Dovremmo vaccinarci anche contro l’egoismo Caro signor Lieto, purtroppo in questa campagna vaccinale l’Italia ha mostrato tutto il suo deficit organizzativo. E la Campania, per certi versi, non è stata da meno. Diamo il meglio di noi nell’impr ...

