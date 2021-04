Vaccino AstraZeneca per Under 60 nel Lazio: l’Aifa autorizza la vaccinazione per i volontari, prenotazioni da giugno (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo i rarissimi casi di trombosi e le tante valutazioni per capire se ci fosse una correLazione, per l’Ema (Agenzia Europea per il farmaco) i benefici del Vaccino AstraZeneca sono superiori ai rischi. “E’ sicuro, efficace e salva vite” – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma in Italia è stato messo un “limite” perché la somministrazione del Vaccino made in Pomezia-Oxford è raccomandabile per gli over 60. Ma non è obbligatorio tant’è che l’Aifa ha dato il via libera alla vaccinazione con AstraZeneca anche a chi ha meno di 60 anni. “Nulla-osta all’utilizzo di AstraZeneca anche per chi ha meno di 60 anni. Quella di Aifa è una raccomandazione” – ha dichiarato il Presidente dell’agenzia italiana del farmaco, il professor Giorgio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo i rarissimi casi di trombosi e le tante valutazioni per capire se ci fosse una correne, per l’Ema (Agenzia Europea per il farmaco) i benefici delsono superiori ai rischi. “E’ sicuro, efficace e salva vite” – ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma in Italia è stato messo un “limite” perché la somministrazione delmade in Pomezia-Oxford è raccomandabile per gli over 60. Ma non è obbligatorio tant’è cheha dato il via libera allaconanche a chi ha meno di 60 anni. “Nulla-osta all’utilizzo dianche per chi ha meno di 60 anni. Quella di Aifa è una raccomandazione” – ha dichiarato il Presidente dell’agenzia italiana del farmaco, il professor Giorgio ...

martaottaviani : Bellissimo vedere tante persone in #Sicilia in coda per farsi fare il #vaccino con dosi di #astrazeneca per non sp… - RobertoBurioni : Vale anche per Johnson & Johnson. - emmabonino : Ho appena fatto il vaccino Astrazeneca. Sono fermamente convinta sia assolutamente necessario vaccinarsi per proteg… - AriannaEnea : Oggi pm moglie di mioPadre si è fatta il vaccino astrazeneca : infermiera ; signora se ha qualche reazione avversa… - ImmaEvan : RT @Cartabellotta: 2a dose con altro #vaccino dopo #astrazeneca ? 'Non ci sono dati sulla intercambiabilità dei vaccini' Fonti: #AIFA #EMA… -