Vaccino a 101 anni | la gioia della signora Maria Pastore FOTO

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCompirà 102ad agosto la, la cui storia ha destato attenzione in ambito nazionale dopo il richiamo del Codacons che aveva dato voce alla famigliadonna per i ritardi. Sulle sue gambe, appoggiata al bracciofiglia, lasi è recata stamani al centro vaccinale allestito presso il Teatro Augusteo di Salerno, dove ha effettuato il. Erano dueche lanon usciva e al momento di lasciare il centro vaccinale ha mostrato grande soddisfazione per aver fatto il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Nella provincia di Frosinone sono state superate le 100.000 le dosi disomministrate". Lo annuncia la Asl di Frosinone che, a ieri sera, aveva raggiunto.916 dosi su un totale di 1.448.046 dell'intera regione Lazio. L'incremento giornaliero per la Ciociaria è ...Il numero degli attuali positivi continua invece a crescere: sono 24.875 con un incremento di... ma anche per superare le resistenze legate alanglo - svedese dopo una serie di morte ...