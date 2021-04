Vaccini:Veneto,somministrate 25.037 dosi nelle ultime 24 ore (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 25.037 le dosi di vaccino somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta il totale a 1.268.680. L'aumento delle prime dosi è di 13.095 unità (902.306 complessive), mentre sono 11.942 ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 25.037 ledi vaccinoin24 ore, dato che porta il totale a 1.268.680. L'aumento delle primeè di 13.095 unità (902.306 complessive), mentre sono 11.942 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Provincia di Bolzano e Veneto in testa, indietro Sicilia e Calabria. È la situazione delle somministrazioni dei vac… - AnsaVeneto : Vaccini:Veneto,somministrate 25.037 dosi nelle ultime 24 ore. 87,8% over80 ha già ricevuto almeno una inoculazione… - FI_Veneto : RT @Marin63Marco: Accelerare sui vaccini: si ad acquisti autonomi... informazione per tutti gli Italiani sui dati del Cts... riaperture: im… - Frances37499136 : @AndreaVenanzoni ??????il Veneto leghista è la prima regione per vaccini fatti in base alla quantità ricevuta - tartaruga20201 : RT @BarbaraRaval: #Toscana #vaccini 15 mila sanitari non vogliono essere obbligati a farsi iniettare una terapia genica contro la loro volo… -