Vaccini: sit - in sindaci Oristanese, 'ritardi nella campagna' (Di sabato 17 aprile 2021) sindaci dei comuni del distretto di Oristano davanti all'ambulatorio di Igiene pubblica di Simaxis per protestare sui "ritardi per le vaccinazioni" e contro lo stato di crisi del sistema sanitario del ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021)dei comuni del distretto di Oristano davanti all'ambulatorio di Igiene pubblica di Simaxis per protestare sui "per le vaccinazioni" e contro lo stato di crisi del sistema sanitario del ...

Vaccini, a Simaxis il sit-in dei sindaci dell'Oristanese: "Ritardi inaccettabili" Il presidio in un "luogo simbolo perché qui manca anche il medico". In alcuni comuni non è iniziata neanche l'immunizzazione degli ultra ottantenni ...

