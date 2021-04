Vaccini si accelera | 347 279 in 1 giorno Oltre 15 000 contagi | 310 morti | in calo ricoveri

Advertising

fabioboss_g : RT @cocchi2a: 'Da due mesi il Giornale Unico ci rifila il Titolo Unico: “Vaccini, Figliuolo accelera”. Poi ieri leggiamo su La Stampa: “Rom… - sarasarli : RT @cocchi2a: 'Da due mesi il Giornale Unico ci rifila il Titolo Unico: “Vaccini, Figliuolo accelera”. Poi ieri leggiamo su La Stampa: “Rom… - RettaroliS : RT @cocchi2a: 'Da due mesi il Giornale Unico ci rifila il Titolo Unico: “Vaccini, Figliuolo accelera”. Poi ieri leggiamo su La Stampa: “Rom… - Rosyfree74 : RT @cocchi2a: 'Da due mesi il Giornale Unico ci rifila il Titolo Unico: “Vaccini, Figliuolo accelera”. Poi ieri leggiamo su La Stampa: “Rom… - carlucci_cc : RT @cocchi2a: 'Da due mesi il Giornale Unico ci rifila il Titolo Unico: “Vaccini, Figliuolo accelera”. Poi ieri leggiamo su La Stampa: “Rom… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini accelera

IL GIORNO

- Oggi il termometro deisegna oltre 14 milioni di persone vaccinate con una sola dose e di queste oltre 4 milioni con due. E' il risultato del monitoraggio del governo che continua a tenere ...- Oggi il termometro deisegna oltre 14 milioni di persone vaccinate con una sola dose e di queste oltre 4 milioni con due. E' il risultato del monitoraggio del governo che continua a tenere ...PUGLIA- Le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Puglia sono 933.386 su un totale di 1.071.275 dosi consegnate, pari all’87,1%. Il dato è aggiornato alle 17 di [...] ...Oltre duecento persone in piazza Cappello con striscioni e cori contro il commissariamento della sanità e per chiedere al ministro della Salute di venire in Calabria ...