Vaccini: record giornaliero con 350mila somministrazioni. In arrivo 400mila dosi Moderna (Di sabato 17 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all'emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. In Italia oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose di un vaccino. Di questi, più di 4,2 milioni con il richiamo. Secondo il report settimanale del governo, nell'ultima settimana sono state oltre 10,1 milioni le prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno. Le dosi inoculate sono l?83,8% di quelle consegnate (14,3 su 17,1 milioni). Intanto sono oltre 400.000 le dosi di vaccino Moderna il cui arrivo è previsto in serata all'hub nazionale Vaccini della Difesa, situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle ...

