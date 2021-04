Vaccini | record di somministrazioni ieri in Italia | 347 279

Advertising

Agenzia_Ansa : Record di vaccinazioni in Italia: ieri sono state somministrate 347.279 dosi, secondo il Commissariato all'emergen… - repubblica : ?? Vaccini anti-Covid: ieri record di somministrazioni, inoculate quasi 350mila dosi - Fusillide : RT @Agenzia_Ansa: Record di vaccinazioni in Italia: ieri sono state somministrate 347.279 dosi, secondo il Commissariato all'emergenza #AN… - benjamn_boliche : RT @fanpage: Record di vaccini per l'Italia nella giornata di ieri - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Record di vaccinazioni in Italia: ieri sono state somministrate 347.279 dosi, secondo il Commis… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini record

Agenzia ANSA

di somministrazioni ieri diin Italia: sono state 347.279, come riferisce la struttura del commissario all'emergenza coronavirus. 17 aprile 2021Ieri sono state somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all'emergenza. Si tratta del nuovoper un singolo giorno. (L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...Ieri somministrate in Italia 347.279 dosi di vaccino, secondo il Commissariato all’emergenza. Si tratta del nuovo record per un singolo giorno. Intanto, oltre 10 milioni di persone hanno ricevuto alme ...