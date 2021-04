Vaccini, record di 347.279 somministrazioni in Italia (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ieri in Italia sono state effettuate 347.279 somministrazioni di Vaccini anti-Covid, una cifra record dall’inizio dalla campagna. Lo riferisce l’ufficio stampa della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Intanto sono oltre 400.000 le dosi di vaccino Moderna di previsto arrivo nella serata di oggi all’hub nazionale Vaccini della Difesa, situato all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ieri insono state effettuate 347.279dianti-Covid, una cifradall’inizio dalla campagna. Lo riferisce l’ufficio stampa della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.Intanto sono oltre 400.000 le dosi di vaccino Moderna di previsto arrivo nella serata di oggi all’hub nazionaledella Difesa, situato all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare. Il lotto verrà distribuito alle Regioni a partire da domani.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

