Vaccini, l’Ue potrebbe non rinnovare il contratto con AstraZeneca (Di sabato 17 aprile 2021) Vaccini Covid, l’Ue potrebbe non rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson and Johnson preferendo investire su Moderna, Pfizer e CureVac. l’Ue potrebbe non rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson and Johnson per la fornitura di dosi di vaccino contro il Covid. L’indiscrezione circola con insistenza da giorni e nasce dalle colonne de La Stampa. Vaccini, l’Ue potrebbe non rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson And Johnson Stando a quanto riferito dal quotidiano, la Commissione europea starebbe valutando l’ipotesi di non rinnovare i contratti con AstraZeneca e Johnson and Johnson, i due ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 aprile 2021)Covid,noni contratti cone Johnson and Johnson preferendo investire su Moderna, Pfizer e CureVac.noni contratti cone Johnson and Johnson per la fornitura di dosi di vaccino contro il Covid. L’indiscrezione circola con insistenza da giorni e nasce dalle colonne de La Stampa.noni contratti cone Johnson And Johnson Stando a quanto riferito dal quotidiano, la Commissione europea starebbe valutando l’ipotesi di noni contratti cone Johnson and Johnson, i due ...

Advertising

Corriere : ?? L'intervista esclusiva all'ad di Pfizer: «Siamo pronti a fornire all’Ue centinaia di milioni di dosi in più nei p… - Agenzia_Ansa : La Commissione Ue ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni… - HuffPostItalia : Astrazeneca addio, l'Ue prenota 1,8 miliardi di vaccini mRna - news_mondo_h24 : Vaccini, l’Ue potrebbe non rinnovare il contratto con AstraZeneca - CarriaggioM : RT @PSchioppa: Numeri ad oggi e come da prossime consegne. #vaccini @MeMeEsposito @mattinodinapoli Andiamo verso l' #equitaterritoriale… -