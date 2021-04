Vaccini: da lunedì 19 aprile prenotazioni per gli over 65 lombardi (Di sabato 17 aprile 2021) “Da lunedì prossimo, 19 aprile, apriremo le prenotazioni per la fascia degli over 65, quindi potrò mettermi in lista anch’io”. Lo ha detto il presidente della Regione lombardia Attilio Fontana che nel pomeriggio di venerdì ha visitato, assieme all’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, l’Hub vaccinale allestito presso la Fabbrica del Vapore a Milano. Fontana ha anche ricordato che la lombardia “ha superato i 2.250.000 Vaccini somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50.000 somministrazioni al giorno”. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto: “dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regione lombardia potrebbe già essere ... Leggi su bergamonews (Di sabato 17 aprile 2021) “Daprossimo, 19, apriremo leper la fascia degli65, quindi potrò mettermi in lista anch’io”. Lo ha detto il presidente della Regionea Attilio Fontana che nel pomeriggio di venerdì ha visitato, assieme all’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, l’Hub vaccinale allestito presso la Fabbrica del Vapore a Milano. Fontana ha anche ricordato che laa “ha superato i 2.250.000somministrati e che la media giornaliera si è attestata alle 50.000 somministrazioni al giorno”. Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, il presidente Fontana ha detto: “dai dati che abbiamo potuto esaminare arrivati da Roma, la Regionea potrebbe già essere ...

