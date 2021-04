Vaccini, bollettino regionale: somministrate 1,2 milioni di dosi (Di sabato 17 aprile 2021) In Campania, rende noto l’Unità di crisi, sono stati vaccinati con la prima dose 906.398 cittadini. Di questi 334.982 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate – dati aggiornati alle 12 di oggi – sono state, in totale, 1.241.380. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste, si ricorda dall’Unità di crisi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) In Campania, rende noto l’Unità di crisi, sono stati vaccinati con la prima dose 906.398 cittadini. Di questi 334.982 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate – dati aggiornati alle 12 di oggi – sono state, in totale, 1.241.380. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste, si ricorda dall’Unità di crisi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

