Vaccini anti-covid in Calabria, arrivato il team sanitario dell’esercito [VIDEO] (Di sabato 17 aprile 2021) Foto di Attilio Morabito I militari si occuperanno della somministrazione a favore di over 80 e persone fragili. Il presidente della Regione Calabria Spirlì: “Supporto importante” arrivato in Calabria il team sanitario dell’esercito che contribuirà alla campagna vaccinale anti-covid a favore di over 80 e persone fragili. I militari opereranno nelle zone più remote della regione. Il presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì – accompagnato dal generale Saverio Pirro, inviato dalla struttura commissariale nazionale, e dal colonnello Alfonso Zizza, coordinatore dell’operazione Eos per la regione Calabria – stamattina ha incontrato, al centro vaccinale di Taurianova, l’ufficiale medico e i due sottufficiali infermieri che ... Leggi su cityroma (Di sabato 17 aprile 2021) Foto di Attilio Morabito I militari si occuperanno della somministrazione a favore di over 80 e persone fragili. Il presidente della RegioneSpirlì: “Supporto importante”inilche contribuirà alla campagna vaccinalea favore di over 80 e persone fragili. I militari opereranno nelle zone più remote della regione. Il presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì – accompagnato dal generale Saverio Pirro, inviato dalla struttura commissariale nazionale, e dal colonnello Alfonso Zizza, coordinatore dell’operazione Eos per la regione– stamattina ha incontrato, al centro vaccinale di Taurianova, l’ufficiale medico e i due sottufficiali infermieri che ...

Advertising

vaticannews_it : #17aprile L'economista Stefano Zamagni riprende il pensiero di #PapaFrancesco e ai nostri microfoni dice: la politi… - repubblica : ?? Vaccini anti-Covid: ieri record di somministrazioni, inoculate quasi 350mila dosi - Agenzia_Ansa : L'adenovirus utilizzato come navetta per trasportare il materiale genetico del virus SarsCoV2 e le tecniche di prod… - gattoclochard : RT @andcapocci: Bellissimo pezzo di @lucatbarone che, dati alla mano, spiega come l'investimento pubblico sia stato decisivo per avere vacc… - Soverato : Vaccini anti-Covid, arrivato in Calabria il team sanitario dell’Esercito -