Vaccini a personale studi medici, Campobasso è 'Cenerentola' (Di sabato 17 aprile 2021) "Ad oggi siamo ancora e con sgomento a registrare che nella nostra provincia, stranamente non sembra così nell'altra provincia appartenente alla stessa Regione e alla stessa Azienda sanitaria, la ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) "Ad oggi siamo ancora e con sgomento a registrare che nella nostra provincia, stranamente non sembra così nell'altra provincia appartenente alla stessa Regione e alla stessa Azienda sanitaria, la ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, i presidi contro lo stop al personale scolastico: “Fermo dissenso. Siamo categoria professionalmente espos… - RaiNews : M. #Villa (@emmevilla) #ISPI a @RaiStudio24: numero dei decessi in Italia avrebbe potuto essere dimezzato se avessi… - GherardiniMarco : Operativo il nuovo centro #vaccini a Pontedera. Si tratta di struttura allestita grazie al contributo dei Comuni de… - calfra22 : @LucaBellinzona @ZoltanCrisan Come non mi interessa!? Chi li paga i ristori? Chi lo paga il debito pubblico?? Chi l… - adele_marinelli : @gasparripdl Allora mettete i vaccini obbligatori per tutti in primis per i no vax i no mask e i negazionisti non s… -