Vaccinati con la prima dose 10,1 milioni di italiani, uno su sei (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Oltre 10,1 milioni di prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno nell'ultima settimana, l'83,8% di dosi inoculate su quelle consegnate (14,3 su 17,1 milioni). La campagna vaccinale “sta accelerando”, ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa di ieri alla Camera e i numeri sembrano confermarlo ma il traguardo indicato dallo stesso ministro - somministrare entro giugno “la prima dose al target sopra i 60 anni, dove si sono concentrati il 95% dei decessi” – non appare facilissimo da raggiungere. A scandire indirettamente tempi e modi dell''impresa' è sempre l'ordinanza del 9 aprile del commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, che – su input del premier Draghi – fissava un rigoroso “ordine di priorità” valido per tutte le ... Leggi su agi (Di sabato 17 aprile 2021) AGI - Oltre 10,1di prime dosi somministrate, una media di 291mila al giorno nell'ultima settimana, l'83,8% di dosi inoculate su quelle consegnate (14,3 su 17,1). La campagna vaccinale “sta accelerando”, ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza nella sua informativa di ieri alla Camera e i numeri sembrano confermarlo ma il traguardo indicato dallo stesso ministro - somministrare entro giugno “laal target sopra i 60 anni, dove si sono concentrati il 95% dei decessi” – non appare facilissimo da raggiungere. A scandire indirettamente tempi e modi dell''impresa' è sempre l'ordinanza del 9 aprile del commissario straordinario all'emergenza, generale Francesco Paolo Figliuolo, che – su input del premier Draghi – fissava un rigoroso “ordine di priorità” valido per tutte le ...

