Usa-Iran | a Vienna si ricuce | ma i negoziati hanno molti nemici

(Di sabato 17 aprile 2021) Puntualmente, come annunciato, l’ha avviato l’arricchimento dell’uranio al 60%: una dichiarata risposta al “terrorismo nucleare” addebitato al Mossad, principale sospettato, anche sulla stampa israeliana, del secondo attoatto di sabotaggio in pochi mesi alla centrale di Natanz. E questo è avvenuto mentre continuano a- coinvolti tutti i firmatari dell’accordo sul nucleare, ma solo in forma indiretta l’e gli Usa - per far rientrare Washington e Teheran nel rispetto dei termini dell’intesa. Con la differenza che gli Usaunilateralmente abbandonato il nuclear deal nel maggio 2018 per imporre circa 1600 tra vecchie e nuove sanzioni, mentre Teheran, senza mai rinnegare l’accordo, ha ridotto il rispetto dei suoi impegni dal maggio 2019: prima gradualmente e poi con una ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Iran

Handout via VIENNA, AUSTRIA - APRIL 15: In this handout provided by the EU Delegation in Vienna, Representatives of the European Union, Iran and others attend the Ira ...vienna. «L'annuncio dell'Iran sull'arricchimento dell'uranio al 60% è estremamente preoccupante, dal punto di vista della non proliferazione nucleare, ed è contrario allo spirito dei colloqui in corso ...