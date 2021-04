Usa, Biden l’antirazzista delude i suoi fan: conferma tetto rifugiati a 15mila (Di sabato 17 aprile 2021) Washington, 17 apr – Che “delusione”, Joe Biden! Dopo aver basato una campagna elettorale sul movimento Black lives matter con appelli all’unità, ha confermato per l’anno in corso il tetto massimo di rifugiati che gli Usa possono accogliere messo dall’amministrazione del “cattivissimo” Donald Trump. Biden e il tetto per i rifugiati di matrice Trump Una mossa che irrita un po’ l’elettorato petaloso di Joe Biden – attendiamo i commenti delle empatiche star hollywoodiane, così leste nel criticare Trump – quella di ieri, con la quale il presidente degli Usa ha confermato per l’anno in corso il tetto massimo di 15mila rifugiati precedentemente messo dall’amministrazione Trump. I democratici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 aprile 2021) Washington, 17 apr – Che “delusione”, Joe! Dopo aver basato una campagna elettorale sul movimento Black lives matter con appelli all’unità, hato per l’anno in corso ilmassimo diche gli Usa possono accogliere messo dall’amministrazione del “cattivissimo” Donald Trump.e ilper idi matrice Trump Una mossa che irrita un po’ l’elettorato petaloso di Joe– attendiamo i commenti delle empatiche star hollywoodiane, così leste nel criticare Trump – quella di ieri, con la quale il presidente degli Usa hato per l’anno in corso ilmassimo diprecedentemente messo dall’amministrazione Trump. I democratici ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Biden Ricerca: Usa e Giappone accordo di partnership annunciato da Biden e Suga su 5G, genomica e Intelligenza artificiale Usa e Giappone lavoreranno insieme su 5G, catene di fornitura di semiconduttori, intelligenza artificiale, genomica e informatica quantistica:lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta ...

Russia, Putin risponde alle sanzioni degli Usa: c'è una grande novità ... ma il presidente Vladimir Putin lancia un grande novità: c'è apertura ad un dialogo con Biden. Continua lo scambio di sanzioni tra Usa e Russia , con il presidente Vladimir Putin che però lancia un'...

Russia, Putin risponde alle sanzioni degli Usa: c’è una grande novità La Russia risponde alle pesanti sanzioni inflitte dagli Usa, ma il presidente Vladimir Putin lancia un grande novità: c'è apertura ad un dialogo con Biden.

Russia espelle 10 diplomatici statunitensi In risposta alle nuove sanzioni imposte dall’amministrazione Biden, la Russia espelle 10 diplomatici statunitensi e saziona 8 funzionari.

