“Uno strano weekend al mare” | al via le riprese del film

(Di sabato 17 aprile 2021) Nel cast artistico deldi Marco Frosini e Alessandro Ingrà troviamo oltre ad Ingrà, Alessandro Paci, Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, Benedetta Rossi, Raissa Moretti e Sossio Aruta Da martedì 23 Marzo, in Toscana, a Firenze sono iniziate ledel“Unoal’’ dei registi Marco Frosini.e Alessandro Ingrà, dalla sceneggiatura scritta a 6 mani dagli stessi e Di Stefano. Ilavrà come protagonisti l’attore e regista Alessandro Ingrà, il comico fiorentino Alessandro Paci, l’attore Massimo Di Stefano , il comico fucecchiese Graziano Salvadori e le attrici Benedetta Rossi, Raissa Moretti, Sefora De Giorgi e Rebecca Goetke. Inoltre nel cast ci saranno anche Giorgio Manetti e Sossio Aruta (famosi alle cronache per le partecipazioni a ...

Nel cast artistico del film di Marco Frosini e Alessandro Ingrà troviamo oltre ad Ingrà, Alessandro Paci, Graziano Salvadori, Massimo Di Stefano, ...L'extrarchitectura tour, con i ciceroni dell'associazione Caus, è in programma domani e il 25. Tra le curiosità, l'edificio alberato, il villino Kind, la costruzione a forma di bocca di rettile ...