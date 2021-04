Unione Industriali Napoli, Jerusalmi (Borsa Italiana) al convegno dei Gi: L’imprenditoria campana vivace ed innovativa (Di sabato 17 aprile 2021) “Non ci sono molte aziende del sud quotate in Borsa, quelle della Campania sono 7. Ma le società campane presenti nel circuito Elite – il programma di Borsa Italiana per la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale – sono 86, ponendo la regione al quarto posto della graduatoria nazionale, con una percentuale di oltre il 10% del totale. Il dato indica che la Campania è un territorio dal punto di vista imprenditoriale vivace ed innovativo, con alto valore aggiunto e contenuto tecnologico”. Questa l’analisi di Raffaele Jerusalmi, Ad di Borsa Italiana, durante la sua partecipazione al primo webinar del ciclo di tre incontri, Mercato dei capitali e finanza alternativa per la crescita delle aziende ... Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) “Non ci sono molte aziende del sud quotate in, quelle della Campania sono 7. Ma le società campane presenti nel circuito Elite – il programma diper la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono intraprendere un percorso di sviluppo organizzativo e manageriale – sono 86, ponendo la regione al quarto posto della graduatoria nazionale, con una percentuale di oltre il 10% del totale. Il dato indica che la Campania è un territorio dal punto di vista imprenditorialeed innovativo, con alto valore aggiunto e contenuto tecnologico”. Questa l’analisi di Raffaele, Ad di, durante la sua partecipazione al primo webinar del ciclo di tre incontri, Mercato dei capitali e finanza alternativa per la crescita delle aziende ...

