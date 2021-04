Una Vita anticipazioni 21 aprile 2021, la protesta di Casilda (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto inizia a causa dell’ acquisto fatto da Jacinto nella puntata di Una Vita del 21 aprile 2021: si tratta di un biglietto della lotteria per il quale Marcelina provoca una discussione. La donna infatti vorrebbe che un eventuale vincita fosse divisa in tre, ma Casilda si oppone fermamente ad una simile ripartizione. Nel frattempo Emilio chiede a José Miguel il permesso di poter convolare a nozze con sua figlia Cinta. L’uomo e ben felice di dare la sua approvazione, madonna Bellita invece non sembra nella stessa opinione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, la verità sulla morte di Carmen e Antonito Ecco perchè¨ nelle puntate spagnole della soap Una Vita vedrete la dipartita definitiva della moglie e del figlio di Ramon Palacios Dalle ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto inizia a causa dell’ acquisto fatto da Jacinto nella puntata di Unadel 21: si tratta di un biglietto della lotteria per il quale Marcelina provoca una discussione. La donna infatti vorrebbe che un eventuale vincita fosse divisa in tre, masi oppone fermamente ad una simile ripartizione. Nel frattempo Emilio chiede a José Miguel il permesso di poter convolare a nozze con sua figlia Cinta. L’uomo e ben felice di dare la sua approvazione, madonna Bellita invece non sembra nella stessa opinione. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, la verità sulla morte di Carmen e Antonito Ecco perchè¨ nelle puntate spagnole della soap Unavedrete la dipartita definitiva della moglie e del figlio di Ramon Palacios Dalle ...

