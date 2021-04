Una Vita anticipazioni 20 aprile 2021, l’opposizione di Felicia (Di sabato 17 aprile 2021) Maite è convinta del grande talento che ha Camino e cerca di convincere Felicia a mandare sua figlia alla scuola di Belle Arti ma purtroppo durante la puntata di Una Vita del 20 aprile 2021, trova la ferma opposizione della donna che rifiuta categoricamente questa possibilità. Margarita nel frattempo continua ad alimentare le paure di donna Bellita riguardo i presunti tradimenti del marito. Ma per quale motivo fa tutto questo? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, Cinta incinta in Argentina! Emilio e Cinta partono per l’Argentina e, la coppia, comunica la notizia del lieto evento ad Acacias Le puntate spagnole di Una Vita questa volta ci raccontano che Cinta ed Emilio sono diventati marito e moglie e che in seguito i due decideranno di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 17 aprile 2021) Maite è convinta del grande talento che ha Camino e cerca di convincerea mandare sua figlia alla scuola di Belle Arti ma purtroppo durante la puntata di Unadel 20, trova la ferma opposizione della donna che rifiuta categoricamente questa possibilità. Margarita nel frattempo continua ad alimentare le paure di donna Bellita riguardo i presunti tradimenti del marito. Ma per quale motivo fa tutto questo? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, Cinta incinta in Argentina! Emilio e Cinta partono per l’Argentina e, la coppia, comunica la notizia del lieto evento ad Acacias Le puntate spagnole di Unaquesta volta ci raccontano che Cinta ed Emilio sono diventati marito e moglie e che in seguito i due decideranno di ...

