“Una sorpresa per voi” Laura Pausini | l’annuncio top rimbomba sui social Una notizia che fa esultare tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 17 aprile 2021) Una fantasticaper, annunciata suinetwork nelle ultime ore. La cantante ha ottenuto un successo straordinario grazie a ‘Io Sì’, che ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone. Laè arrivata poco dopo le 3 del mattino in Italia durante la cerimonia dei 78^ Golden Globes. “Grazie mille” ha dettonel corso della diretta sulla Nbc. E ancora: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere”, ha detto su Instagram. E poi: “Dedico questo premio acoloro che vogliono e meritano di essere “visti” – ha aggiunto– e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano. Tutta la mia gratitudine e il rispetto per la meravigliosa ...