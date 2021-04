Una serata da rider: sette consegne in tre ore, a 25 euro lordi. Col rischio di furti, risse e pietre (Di sabato 17 aprile 2021) Non sono nati proprio come i padroni della notte alla Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg come in quel film del 2007, ma lo sono diventati. Quando le strade di Napoli ad una certa ora diventano deserte, o perlomeno dovrebbero esserlo, sfrecciano soltanto i rider, a “colorare” per così dire le strade con il giallo o il verde di uno zainetto termico, che si aggiunge al blu dei lampeggianti di pattuglie e ambulanze. Mi viene in mente la canzone dei Doors. “Questo suono è una droga” ci dice subito Vincenzo, la persona che per qualche giorno abbiamo accompagnato nei suoi giri notturni. Stringe il telefono in una mano e una powerbank nell’altra, mentre appoggiato al suo Liberty 125 accetta una consegna. È diventato un rider da un paio di mesi che gli hanno permesso di capire come organizzarsi. “All’inizio parto sempre da un McDonald’s, anche se è un po’ ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021) Non sono nati proprio come i padroni della notte alla Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg come in quel film del 2007, ma lo sono diventati. Quando le strade di Napoli ad una certa ora diventano deserte, o perlomeno dovrebbero esserlo, sfrecciano soltanto i, a “colorare” per così dire le strade con il giallo o il verde di uno zainetto termico, che si aggiunge al blu dei lampeggianti di pattuglie e ambulanze. Mi viene in mente la canzone dei Doors. “Questo suono è una droga” ci dice subito Vincenzo, la persona che per qualche giorno abbiamo accompagnato nei suoi giri notturni. Stringe il telefono in una mano e una powerbank nell’altra, mentre appoggiato al suo Liberty 125 accetta una consegna. È diventato unda un paio di mesi che gli hanno permesso di capire come organizzarsi. “All’inizio parto sempre da un McDonald’s, anche se è un po’ ...

