Una innovativa membrana depura l’acqua nel processo di desalinizzazione

(Di sabato 17 aprile 2021) All’Università di Berkeley, California, i chimici hanno scoperto un modo per semplificare la rimozione di metalli tossici, come mercurio e boro, durante laper produrre acqua pulita, catturando allo stesso tempo potenzialmente metalli preziosi, come l’oro. La— la rimozione del sale — è solo una fase deldi produzione di acqua potabile, o acqua per l’agricoltura o l’industria, dall’oceano o dalle acque reflue. Prima o dopo la rimozione del sale,deve spesso essere trattata per rimuovere il boro, che è tossico per le piante, e metalli pesanti come l’arsenico e il mercurio, che sono tossici per l’uomo. Spesso, illascia dietro di sé una salamoia tossica che può essere difficile da smaltire. Unapolimerica ...