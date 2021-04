Un Posto al Sole, spoiler 2021: Niko contro Renato per Jimmy (Di sabato 17 aprile 2021) spoiler Un Posto al Sole e un nuovo viaggio a Berlino che metterà in crisi Niko. Renato non vorrà sentire ragioni e tutto potrebbe cadere sulle spalle del piccolo Jimmy. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Il viaggio a Berlino Abbiamo lasciato i nostri personaggi di Un Posto al Sole ad un bivio particolare. Non si tratta solo di Clara e Alberto che cercano in qualche modo di capire come comportarsi, anche se la vicinanza di Barbara non lascerà respirare l'imprenditore. Serena, come sappiamo, è alle prese con Filippo e i suoi problemi di salute ma riceve una chiamata dalla madre a Berlino che le chiede un qualcosa di molto particolare. La donna si trova quindi a dover prendere una decisione: partire oppure restare a Napoli per gestire le ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 17 aprile 2021)Unale un nuovo viaggio a Berlino che metterà in crisinon vorrà sentire ragioni e tutto potrebbe cadere sulle spalle del piccolo. Cosa sta per accadere a Palazzo Palladini? Il viaggio a Berlino Abbiamo lasciato i nostri personaggi di Unalad un bivio particolare. Non si tratta solo di Clara e Alberto che cercano in qualche modo di capire come comportarsi, anche se la vicinanza di Barbara non lascerà respirare l'imprenditore. Serena, come sappiamo, è alle prese con Filippo e i suoi problemi di salute ma riceve una chiamata dalla madre a Berlino che le chiede un qualcosa di molto particolare. La donna si trova quindi a dover prendere una decisione: partire oppure restare a Napoli per gestire le ...

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, Nina Soldano svela: "Sono grata a Maurizio Costanzo" Nina Soldano torna ad Un posto al sole e svela: 'Sono grata a Maurizio Costanzo' Quando il suo personaggio, Marina Giordano , è stato messo da parte dagli sceneggiatori, il pubblico affezionato di Un posto al sole si è quasi ...

