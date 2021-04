Un Posto al Sole: Cosa fa oggi Caterina Vertova, Veronica Viscardi, dopo l'addio alla soap (Di sabato 17 aprile 2021) Per la nostra rubrica sui vecchi protagonisti di Un Posto al Sole vediamo la biografia e la carriera di Caterina Vertova, interprete della defunta manager Veronica Viscardi nel passato recente della soap. Leggi su comingsoon (Di sabato 17 aprile 2021) Per la nostra rubrica sui vecchi protagonisti di Unalvediamo la biografia e la carriera di, interprete della defunta managernel passato recente della

Advertising

frant42 : FI da simbolo di Libertà a servo della Gleba. Cosa non si fa, per un posto al sole - _MariaCristinaS : RT @centriculturali: 'I beni più preziosi non devono essere cercati ma attesi. L’uomo, infatti, non può trovarli con le sue sole forze, e s… - ierogamos : @IlariaBifarini Cerca un posto al sole. Più alzi la posta più hai probabilità di riuscirci - CCultIlSentiero : RT @centriculturali: 'I beni più preziosi non devono essere cercati ma attesi. L’uomo, infatti, non può trovarli con le sue sole forze, e s… - zazoomblog : Un posto al sole Riccardo Polizzy svela: “Mai pensato di abbandonare” - #posto #Riccardo #Polizzy #svela: -