UeD, Eugenia lascia lo studio in lacrime dopo aver visto quello che ha fatto Massimiliano (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di scena a Uomini e Donne. Anzi, due: un bacio e, di conseguenza, un abbandono. È successo tutto nell’ultima puntata del dating show andata in onda. Eugenia Rigotti è la corteggiatrice di Massimiliano e, anche se a malincuore, ha dato una vera e propria svolta nel rapporto col tronista: ha preferito fare un passo indietro, non sentendosi particolarmente apprezzata da lui. Sono settimane del resto che la trentina lamenta una carenza di attenzioni fisiche da parte sua, convinta di non piacergli abbastanza dal lato estetico. E così dopo il bacio inaspettato tra Massimiliano e la sua ‘rivale’, Eugenia ha deciso di lasciare lo studio. Di prendersi cioè una pausa dal programma per dare il tempo a Massimiliano di riflettore sul loro rapporto.



Come ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Colpo di scena a Uomini e Donne. Anzi, due: un bacio e, di conseguenza, un abbandono. È successo tutto nell’ultima puntata del dating show andata in onda.Rigotti è la corteggiatrice die, anche se a malincuore, ha dato una vera e propria svolta nel rapporto col tronista: ha preferito fare un passo indietro, non sentendosi particolarmente apprezzata da lui. Sono settimane del resto che la trentina lamenta una carenza di attenzioni fisiche da parte sua, convinta di non piacergli abbastanza dal lato estetico. E cosìil bacio inaspettato trae la sua ‘rivale’,ha deciso dire lo. Di prendersi cioè una pausa dal programma per dare il tempo adi riflettore sul loro rapporto.Come ...

Advertising

infoitcultura : UeD, De Filippi ‘protegge’ Eugenia: “Io me ne andrei”, Massimiliano esita - zazoomblog : UeD De Filippi ‘protegge’ Eugenia: “Io me ne andrei” Massimiliano esita - #Filippi #‘protegge’ #Eugenia: - GossipItalia3 : UeD, De Filippi ‘protegge’ Eugenia: “Io me ne andrei”, Massimiliano esita #gossipitalianews - asking410 : Io che non riesco a togliermi più dalla testa quest’immagine se si parla di Eugenia #ued #uominiedonne -